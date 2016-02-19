​Китай расширяет экономическое сотрудничество с Азербайджаном

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Китайские компании изучают возможности инвестирования в перспективные проекты в Азербайджане. В связи с этим в будущем ожидается рост количества китайских компаний, осуществляющих деятельность в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал советник посольства Китая в Азербайджане Юй Ху в ходе проходящего в Баку круглого стола, посвященного экономическому развитию Китая.

"Азербайджан и Китай расширяют сотрудничество в различных сферах. Мы имеем возможности для этого. Товарооборот между странами достаточно низкий, однако мы отмечаем годовой прирост. В прошлом году Китай вошел в первую десятку торговых партнеров Азербайджана. Надеюсь, что в будущем мы войдем в первую пятерку. По статистике китайской стороны, в Азербайджане осуществляет деятельность 31 китайская компания. Азербайджанские статистические данные указывают на 80 компаний с китайским капиталом в Азербайджане".

По его словам, в последние месяцы множество китайских компаний изучают возможности инвестирования в различные проекты в Азербайджане.

Кроме того, он отметил, что китайские компании готовы сотрудничать в сельскохозяйственной сфере: "Сельское хозяйство в Азербайджане в последнее время стремительно развивается. Азербайджанские компании стремятся экспортировать свою продукцию. Возможность их экспорта в Китай также стала темой обсуждений на заседаниях комитетов двух стран. Это внесет вклад в развитие сотрудничества. Кроме нефтегазовой продукции, основным товаром для экспорта в Азербайджане является сельхозпродукция. Поэтому мы открыты для сотрудничества в этой сфере".