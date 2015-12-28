Китай и Куба запустили авиасообщение

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Рейс запустила авиакомпания Air China. Он совершает перелет из Пекина в Гавану.

Таким образом, Китай увеличивает поток своих туристов с страны региона, прежде всего на Кубу.

Отмечается, что это первая прямая связь между Китаем и Карибским бассейном. Рейсы в Мексику и Бразилию из Китая осуществляются иностранными компаниями.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Куба достигли понимания по вопросу возобновления регулярных авиаперелетов между двумя странами.