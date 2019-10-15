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Казахстан вводит запрет на вывоз сельхозживотных

Казахстан на полгода вводит запрет на вывоз сельхозживотных

Казахстан с 25 октября вводит шестимесячный запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота из республики.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, соответствующий совместный приказ министра сельского хозяйства и первого заместителя премьер-министра – министра финансов опубликован на сайте эталонного контрольного банка нормативных правовых актов.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан: крупного рогатого скота живого – телята возрастом до одного года женского рода, телочки свыше одного года, коровы; овец и коз живых – ягнята до одного года женского рода, овцематки, козы и козочки", – говорится в документе. 

Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его первого официального опубликования - 14 октября.

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