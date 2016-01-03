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    Кандидат в президенты США обвинил Барака Обаму и Хиллари Клинтон в создании ИГ

    Хиллари Клинтон создала ИГ вместе с Обамой

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Хиллари Клинтон и Барак Обама создали группировку "Исламское государство".

    Как сообщает Report, Агентство Associated Press выложило на своем канале в видеосервисе Youtube ролик, в котором Трамп выступает перед своими сторонниками в Миссисипи. Эксцентричный политик высказался о погроме в посольстве Саудовской Аравии, учиненном жителями Тегерана после известий о казни 47 человек, среди которых был известный шиитский проповедник Нимр ан-Нимр.

    "Хиллари Клинтон создала ИГ вместе с Обамой", — заявил миллиардер.

    Клинтон, занимавшая ранее пост госсекретаря и являющаяся наиболее вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии, и Трамп постоянно обмениваются выпадами в адрес друг друга. В частности, после высказывания Трампа о желании запретить мусульманам въезд в США, Клинтон заявила, что он является "лучшим вербовщиком ИГ". Обвинения последовали после сообщений о том, что отрывок из выступления Трампа использовали в своем пропагандистском видео террористы одной из группировок, связанных с "Аль-Каидой".

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