Канадский эксперт: В животноводстве необходимо отдавать предпочтение скороспелым породам

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В отличие от Азербайджана, в Канаде сферы мясного и молочного животноводства развиваются отдельно. Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий директор Канадского совета по мясным породам Майкл Латимер на организованном в Баку при поддержке Американской торговой палаты (AmCham) семинаре по животноводству.

По его словам, это позволяет добиться высокой производительности в каждой из отраслей.

М.Латимер отметил, что система производства говяжьего мяса в Канаде охватывает несколько этапов от рождения животного до его резки: “Процесс занимает примерно 16-20 месяцев. Основная цель – разводить скороспелых животных. В животноводстве необходимо отдавать предпочтение скороспелым породам”.