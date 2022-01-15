Как отражаются на работе фермеров реформы в сельском хозяйстве?

Проводимые в последние годы в Азербайджане реформы в сфере сельского хозяйства многогранны и перспективны. Всесторонняя поддержка, оказываемая государством фермерам, уже начинает приносить результаты. В производственных показателях сельского хозяйства наб

Проводимые в последние годы в Азербайджане реформы в сфере сельского хозяйства многогранны и перспективны. Всесторонняя поддержка, оказываемая государством фермерам, уже начинает приносить результаты. В производственных показателях сельского хозяйства наблюдается устойчивый рост. А это, в свою очередь, создает условия для повышения спроса на внутреннем рынке за счет местного производства, повышения уровня самообеспеченности, улучшения возможностей получения фермерами доходов.

В беседе с Report директор Центра аграрных исследований Министерства сельского хозяйства Азербайджана Фирдовси Фикретзаде назвал выдачу субсидий основным механизмом господдержки в сфере сельского хозяйства.

"Государство продолжает оказывать поддержку фермерам в приобретении сельскохозяйственной техники, племенного скота и др. Кроме того, государство покрывает 40% всех расходов предпринимателей на установление оросительных систем", - сказал Ф.Фикретзаде.

По его словам, поправки в Налоговый кодекс помогут облегчить выход фермеров на рынок и развитию логистики:

"Допустим, какая-то фирма создала логистическую инфраструктуру, построила склад и купила машины, чтобы приобрести сельскохозяйственные товары на 1000 манатов, а затем добавить свою маржу и продать за 1100 манатов. При этом (до поправок) выплачивались 198 манатов НДС (18%). То есть по итогу человек, доложивший на товары 100 манатов, должен был выплатить 198 манатов налога.

После поправок в Налоговый кодекс НДС взимается уже не с 1000 манатов, а с добавленных 100 манатов.

Это само по себе важное решение с точки зрения улучшения бизнес-среды".

Эксперт также считает крайне важным решение об освобождении с 1 января от НДС компаний, оказывающих услуги агросервиса. Теперь компании, приобретающие тракторы, комбайны и другие такого рода сельскохозяйственные машины из-за границы, будут освобождены от НДС.