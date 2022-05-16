Израиль предоставит Азербайджану технологии для выращивания зерна

Завтра Азербайджан посетят представители министерства сельского хозяйства Израиля.
Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Israel Hayom.
Израильская делегация поделится опытом выращивания зерна, орошения и производства молочных продуктов, сообщает издание. Министерство сельского хозяйства Израиля надеется на сотрудничество с Азербайджаном в долгосрочной перспективе.
Напомним, что три недели назад Азербайджан посетил министр финансов Израиля Авигдор Либерман. Целью этого визита было заключение соглашений, обеспечивающих поставки в Израиль сырья, включая зерно, нефть и карбамид, которые были сорваны в результате российско-украинской войны.
Издание отмечает, что целью Израиля является не только ликвидация зависимости Азербайджана от импорта зерна, но и возможность его экспорта, Израиль предоставит стране технологии для выращивания зерна, чтобы через два-три года она могла снова экспортировать продукт в Израиль. Хотя Израиль выращивает небольшое количество пшеницы, он обладает обширными знаниями о процедурах ее выращивания, особенно в сложных климатических условиях.
Также газета пишет, что некоторые члены миссии будут участвовать в презентации, а другие - в бизнес-форуме. "Цель не только в презентации технологии, но и в создании взаимодействия между потребностями и решениями", - говорит руководитель Центра внешней торговли и международного сотрудничества в Минсельхозе Яков Полег.
По его словам, это решения для животноводства, более эффективного производства молока, производства морепродуктов, различные технологии и решения для орошения и для сельского хозяйства и других сложных климатических условий в пустыне, разработанные Израилем.