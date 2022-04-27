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Израиль готовит 30-летний план по водоснабжению аграрной сферы в Азербайджане

Израиль готовит 30-летний план по водоснабжению аграрной сферы в Азербайджане Израильская государственная водопроводная компания "Мекорот" подписала первое деловое соглашение с ОАО "Мелиорационное и водное хозяйство Азербайджана".
АПК
27 апреля 2022 г. 12:59
Израиль готовит 30-летний план по водоснабжению аграрной сферы в Азербайджане

Израильская государственная водопроводная компания "Мекорот" подписала первое деловое соглашение с ОАО "Мелиорационное и водное хозяйство Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, это соглашение предусматривает оказание консультационных и надзорных услуг для сельского хозяйства Азербайджана.

Сообщается, что в соглашении между сторонами предусмотрено, что "Мекорот" будет разрабатывать и проектировать для Азербайджана генеральный план по водоснабжению сельского хозяйства на сумму несколько миллионов израильских шекелей с возможностью расширения договора в будущем.

Отмечается, что соглашение включает в себя анализ текущей ситуации и водного баланса, а также отражает направления деятельности, охватывающие 30-летний план.

В настоящее время Азербайджан страдает от потери и истощения до одного миллиарда кубометров воды в год на некоторых территориях страны. Израильская компания подготовит рекомендации по эффективности, снижению истощения воды, использованию передовых моделей для мониторинга и технического обслуживания, а также снижению затрат на электроэнергию.

Сообщается, что компания "Мекорот" предоставляет доступ к некоторым из своих решений, продвигаемых в мире через отдел инноваций и технологий.

Отметим, что визит руководства компании "Мекорот" в Азербайджан состоялся в рамках визита в нашу страну делегации во главе с министром финансов Авигдором Либерманом.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Azərbaycanda aqrar sahənin su təminatı ilə bağlı 30 illik plan hazırlayır

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