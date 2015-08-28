Инженеры Boeing создали лазерную пушку для уничтожения дронов

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Инженеры Boeing сконструировали лазерную пушку для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru.

Оружие стреляет по беспилотникам инфракрасным лазером мощностью два киловатта. В Boeing не называют конкретный радиус поражения, но утверждают, что пушка способна уничтожать дроны, находящиеся в зоне видимости оптических приборов. Луч лазера выжигает в корпусе аппарата дыру, повреждая электронику или механику. На прожиг корпуса беспилотника у орудия уходит около двух секунд.

Управляется пушка с помощью обычного контроллера для Xbox 360 и ноутбука с предустановленным ПО.