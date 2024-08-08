Инновационный проект восстановления засоленных почв в Азербайджане готовится к презентации на COP29

ОАО "Создание ландшафта и озеленение Азербайджана" Министерства экологии и природных ресурсов и ООО "AZCHEMCO" перешли на новый этап в проекте восстановления и возврата засоленных почв в сельское хозяйство.

ОАО "Создание ландшафта и озеленение Азербайджана" Министерства экологии и природных ресурсов и ООО "AZCHEMCO" перешли на новый этап в проекте восстановления и возврата засоленных почв в сельское хозяйство.

Об этом сообщает Report.

"После подписания Меморандума о сотрудничестве между ОАО "Создание ландшафта и озеленение Азербайджана" и ООО "AZCHEMCO" представители этих организаций посетили районы Азербайджана для определения мест отбора проб засоленных почв. В результате было выбрано место в Агдашском районе, откуда под надзором специалистов лабораторий "Azelab" и "Intertek" были отобраны образцы почвы на глубинах 30 см, 60 см и 90 см.

Почвы в соответствии с глубиной отбора поместили в специально разработанную установку и начали обработку агрохимикатом Drip-Drop 369 методом капельного орошения. После восстановления почвы и регулирования pH по этим же каналам будут подаваться жидкие и водорастворимые удобрения нашей компании", - сказал в своем интервью вице-президент ООО "AZCHEMCO" Рифат Султан-заде.

По словам специалистов ООО "AZCHEMCO", на данном этапе почва в установке полностью прошла обработку продуктом Drip-Drop 369: "Сегодняшний отбор проб необходим для анализа измененного состава почвы и подготовки плана действий по выращиванию сельхозпродукции".

Напомним, что преобразование засоленных почв в сельхозугодья поможет уменьшить влияние сельского хозяйства на климатические изменения. Презентация этого инновационного проекта запланирована на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).