Азербайджан обеспечивает себя пшеницы в среднем на 60%. Остальные 40% импортируются в страну.
Инам Керимов: Мы обеспечиваем себя пшеницей в среднем на 60%»Инам Керимов: Мы обеспечиваем себя пшеницей в среднем на 60%» Азербайджан обеспечивает себя пшеницы в среднем на 60%. Остальные 40% импортируются в страну.
АПК
30 января 2022 г. 23:08
https://static.report.az/photo/5a8c58b5-2b8e-3e26-9f17-661d83291fe4.jpg
Версия на азербайджанском языке İnam Kərimov: "Buğda ilə özümüzü orta hesabla 60 % təmin edirik"