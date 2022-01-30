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Инам Керимов: Мы обеспечиваем себя пшеницей в среднем на 60%»

Инам Керимов: Мы обеспечиваем себя пшеницей в среднем на 60%» Азербайджан обеспечивает себя пшеницы в среднем на 60%. Остальные 40% импортируются в страну.
АПК
30 января 2022 г. 23:08
Инам Керимов: Мы обеспечиваем себя пшеницей в среднем на 60%»

Азербайджан обеспечивает себя пшеницы в среднем на 60%. Остальные 40% импортируются в страну.

Как передает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов в интервью телеканалу REAL TV.

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Версия на азербайджанском языке İnam Kərimov: "Buğda ilə özümüzü orta hesabla 60 % təmin edirik"

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