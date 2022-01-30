Инам Керимов: Мы обеспечиваем себя пшеницей в среднем на 60%»

Инам Керимов: Мы обеспечиваем себя пшеницей в среднем на 60%»

Азербайджан обеспечивает себя пшеницы в среднем на 60%. Остальные 40% импортируются в страну.