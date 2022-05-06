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Инам Керимов: Азербайджан готов сотрудничать с ФАО на многосторонних платформах

Инам Керимов: Азербайджан готов сотрудничать с ФАО на многосторонних платформах "Инициативы Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) "Hand in Hand", "От поля к столу", "Солидарная инициатива в области здравоохранения" и другие являются современным руководством для реагирования на критически
АПК
6 мая 2022 г. 11:34
Инам Керимов: Азербайджан готов сотрудничать с ФАО на многосторонних платформах

"Инициативы Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) "Hand in Hand", "От поля к столу", "Солидарная инициатива в области здравоохранения" и другие являются современным руководством для реагирования на критические факторы, влияющие на систему продовольственной безопасности. Азербайджан с большим энтузиазмом присоединяется к этим инициативам и готов к эффективному сотрудничеству на многосторонних платформах".

Как сообщает Report, об этом министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал на открытии международной конференции "Взгляд в будущее: Переход к цифровому сельскому хозяйству".

"Мы придаем большое значение сотрудничеству с ФАО в рамках стратегий и программ организации, направленных на повышение устойчивости глобальной системы продовольственной безопасности", - сказал министр.

По словам Керимова, сегодня Азербайджан является страной с быстро развивающейся экономикой в регионе: "Наша главная цель - развитие национальной системы продовольственной безопасности путем диверсификации экономики.

Наша сельскохозяйственная политика основана на справедливых и равных принципах. Эта политика соответствует целям повестки ФАО на 2030 год. По этой причине мы запустили Электронную сельскохозяйственную информационную систему для упрощения доступа ко всем услугам и государственной поддержке".

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan ready to cooperate with FAO on multilateral platforms
Версия на азербайджанском языке İnam Kərimov: "Azərbaycan FAO ilə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı çoxtərəfli platformalarda əməkdaşlığa hazırdır"

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