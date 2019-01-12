Ильхам Алиев: В 2018 году сельское хозяйство выросло на 4,6 процента

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Сельское хозяйство выросло на 4,6 %. Считаю, что это тоже хороший показатель. Но нам следует проводить серьезные реформы и в этой сфере".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что новое руководство министерства сельского хозяйства выдвинуло много значимых инициатив.

"Я одобрил их, поддержал. Сейчас начинается их реализация. Я уверен, что в результате этих реформ сельскохозяйственное производство в значительной степени вырастет, в том числе вырастет экспорт, а внутренний спрос будет удовлетворен в основном за счет местной продукции. Коэффициент самообеспечения вырастет, и как я отмечал, наши экспортные возможности будут расширены, мы получим выход на новые рынки", - отметил президент.