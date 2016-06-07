​IDB выделил кредит на сумму 66 млн. долларов для двух районов Азербайджана

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Исламский банк развития (IDB) в рамках проекта комплексного развития сельских территорий выделил кредит в размере 66,4 млн. долларов США на усовершенствование ирригационной системы Евлахского и Агдашского района. Как сообщил Report глава азербайджанского представительства IDB Тамерлан Тагиев, 17 млн. долларов из этого кредита выдано на льготных условиях.

В рамках проекта предусмотрено усовершенствование системы орошения земельных участков общей площадью более 72 тыс. гектаров.

Представитель банка также отметил, что планируется установка более 4 тыс. единиц оборудования: "Эффективность системы орошения на территории в 72 тыс. гектаров вырастет с 55% до 85-90%".

По словам Т.Тагиева, в рамках данного проекта IDB выделил малым предпринимателям посредством небанковских кредитных организаций (НКО) 2 млн. долларов: "Из них 1 млн. долларов уже использован".