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    ​IDB выделил кредит на сумму 66 млн. долларов для двух районов Азербайджана

    Банк предоставил 2 млн. долларов на финансирование малого бизнеса

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Исламский банк развития (IDB) в рамках проекта комплексного развития сельских территорий выделил кредит в размере 66,4 млн. долларов США на усовершенствование ирригационной системы Евлахского и Агдашского района. Как сообщил Report глава азербайджанского представительства IDB Тамерлан Тагиев, 17 млн. долларов из этого кредита выдано на льготных условиях.

    В рамках проекта предусмотрено усовершенствование системы орошения земельных участков общей площадью более 72 тыс. гектаров.

    Представитель банка также отметил, что планируется установка более 4 тыс. единиц оборудования: "Эффективность системы орошения на территории в 72 тыс. гектаров вырастет с 55% до 85-90%".

    По словам Т.Тагиева, в рамках данного проекта IDB выделил малым предпринимателям посредством небанковских кредитных организаций (НКО) 2 млн. долларов: "Из них 1 млн. долларов уже использован". 

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