Халиг Мамедов: Для удовлетворения внутреннего спроса на гречку достаточно 5-6 тыс. га земли

Для удовлетворения внутреннего спроса на гречку в Азербайджане достаточно 5-6 тыс. га земли.

Для удовлетворения внутреннего спроса на гречку в Азербайджане достаточно 5-6 тыс. га земли.

Об этом в интервью Report сказал международный эксперт, оказывающий консультационные услуги по применению инновационных сельскохозяйственных технологий в зарубежных странах, доктор философии по экономическим наукам Халиг Мамедов.

По его словам, Азербайджан в основном импортирует гречку из России: "В 2023 году из этой страны было импортировано 13 629 тонн гречки, что составляет 99,7% от общего импорта гречки. За последние 10 лет импорт гречки увеличился более чем в 4 раза. За этот период страна потратила на импорт 30,8 млн долларов США или 52,4 млн манатов. Для полного обеспечения потребности в гречке за счет внутреннего производства достаточно примерно 5-6 тыс. га земли. Учитывая, что в Азербайджане имеется 4,8 млн га пригодных для сельского хозяйства земель, эта цель кажется достижимой".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.