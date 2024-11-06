Гусейн Гусейнов: Доля непригодных для сельхозпроизводства земель снизится до 15%

В Азербайджане площадь зеленых зон ограничена.

В Азербайджане площадь зеленых зон ограничена.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики Гусейн Гусейнов на семинаре на тему "Зеленое климатическое финансирование и политика углеродного ценообразования".

По его словам, по этой причине планируется расширить зеленые зоны до 13,3%.

"Кроме того, доля земель, непригодных для сельского хозяйства, будет сокращена с 25% до 15%. Уровень переработки отходов достигнет 20% по стране, а в регионах – 10%", - отметил Г. Гусейнов.