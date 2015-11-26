​ГССН: Расширение сельскохозяйственного страхования в Азербайджане упростит выход к финансовым источникам

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Расширение сельскохозяйственного страхования в Азербайджане упростит выход производителей к источникам финансовых ресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы страхового надзора (ГССН) при министерстве финансов Намик Халилов на тренинге по сельскохозяйственному страхованию, организованному для местных страховых компаний.

Начальник службы отметил, что хотя доля аграрного сектора в ВВП низкая, Азербайджан можно считать аграрной страной: "Примерно 45% страны живет в сельских местностях, поэтому развитие аграрного сектора играет большую роль в общем развитии. Это потенциальная сфера для роста ВВП. Развитие аграрного сектора также способствует решению социальных проблем, сокращению безработицы".

"Развитие аграрного сектора также обеспечивает продовольственную безопасность. Международный опыт показывает, что для устойчивого развития данного сектора требуются определенные механизмы финансирования. Страхование и есть механизм, способный защитить финансовую стабильность сельхозпроизводителей. На сегодняшний день эта область в стране неразвита. Для этого необходимо наличие определенной инфраструктуры, базы статистических данных, определение степени риска, подготовка страховых экспертов. Нашей основной целью является внедрение в Азербайджане международного опыта агрострахования", - отметил глава ГССН.

Постоянный представитель Международной финансовой корпорации (МФК) в Азербайджане Алия Азимова отметила, что 38% трудоспособного населения страны занято в аграрном секторе, а доля сельского хозяйства в ВВП равна 5,3%: "2015 год объявлен годом сельского хозяйства. Финансирование играет важную роль в развитии данного сектора. Однако серьезные риски аграрной сферы - цены и погода. Сельскохозяйственное страхование может упростить финансирование".

Главный консультант отдела финансов и бухгалтерского учета министерства сельского хозяйства Рагим Новрузов отметил, что уже создается электронная база данных, и на ее создание в 2015 году министерству выделено 4,8 млн. манатов.

Представитель министерства также добавил, что, согласно закону о стимулировании системы сельскохозяйственного страхования, государство оплачивает половину суммы страхового взноса по виду страхования производства сельхозпродукции: "В 2007-2015 гг. для этого из госбюджета было выделено 7,5 млн. манатов. Однако из этой суммы было потрачено всего лишь 40-60 тыс. манатов в год. Это показывает низкий интерес фермеров и страховщиков в этой сфере".