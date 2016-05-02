Госсекретарь США прибыл в Женеву для переговоров со спецпосланником ООН по Сирии

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри прибыл в воскресенье в Женеву, где проведет встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как ранее сообщили в госдепартаменте США, Керри планирует обсудить ситуацию в Сирии, в частности, продолжающиеся усилия по установлению режима прекращения боевых действий на всей территории страны, вопросы доставки гуманитарной помощи, а также поддержку политического перехода.

Помимо встречи с де Мистурой госсекретарь США поздно вечером в воскресенье намерен провести переговоры с министром иностранных дел Иордании Нассером Джодой. В понедельник состоится его встреча с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

Как заявили РИА Новости в постоянном представительстве США при отделении ООН в Женеве, все встречи пройдут в закрытом режиме, никаких заявлений для прессы не планируется.