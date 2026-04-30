Госагентство: Сообщения о возможном повышении цен на хлеб не соответствуют действительности

Распространяемые в соцсетях и ряде информационных ресурсов сообщения о возможном росте цен на продовольственную пшеницу и хлеб в Азербайджане, а также об их дефиците не соответствуют действительности.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

Согласно информации, агентство проводит регулярные мониторинги на рынке муки и мучных изделий, постоянно держит в центре внимания динамику цен на стратегические продовольственные товары, входящие в потребительскую корзину населения.

"Гражданам рекомендуется доверять только официальным источникам", - говорится в сообщении.