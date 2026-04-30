Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Госагентство: Сообщения о возможном повышении цен на хлеб не соответствуют действительности

    АПК
    • 30 апреля, 2026
    • 17:21
    Госагентство: Сообщения о возможном повышении цен на хлеб не соответствуют действительности

    Распространяемые в соцсетях и ряде информационных ресурсов сообщения о возможном росте цен на продовольственную пшеницу и хлеб в Азербайджане, а также об их дефиците не соответствуют действительности.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

    Согласно информации, агентство проводит регулярные мониторинги на рынке муки и мучных изделий, постоянно держит в центре внимания динамику цен на стратегические продовольственные товары, входящие в потребительскую корзину населения.

    "Гражданам рекомендуется доверять только официальным источникам", - говорится в сообщении.

    Госагентство по антимонопольному контролю Продовольственная пшеница
    Dövlət Agentliyi: Çörəyin bahalaşacağına dair məlumat həqiqəti əks etdirmir

