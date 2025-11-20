Глава Минсельхоза: Главная цель - перенаправить фермеров в более прибыльные отрасли

Главная цель Министерства сельского хозяйства - оптимизировать структуру посевов в стране и добиться направления азербайджанских фермеров в более прибыльные отрасли.

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу Baku TV заявил глава Минсельхоза Меджнун Мамедов.

По его словам, на фоне происходящих в мире климатических изменений и их негативных последствий развитие, наблюдаемое в аграрном секторе, является большим достижением.

"Однако я хотел бы отметить позитивные тенденции в сельском хозяйстве. Наше первое достижение связано с инфраструктурой. В настоящее время в стране широко развернуто обновление инфраструктуры, обслуживающей сельское хозяйство, строительство водных каналов", - указал М. Мамедов.

Министр отметил, что в структуре сельского хозяйства Азербайджана исторически преобладало выращивание культур, создающих наименьшую добавленную стоимость.

"В нашей текущей стратегии основным приоритетом является поощрение фермеров к выращиванию культур, создающих более высокую добавленную стоимость, и это уже отражается в структуре посевов. Культуры, создающие наименьшую стоимость – зерновые, кормовые и технические культуры – в странах с такой же или меньшей посевной площадью, чем у нас, составляют всего 50-60%. В Азербайджане же этот показатель долгие годы превышал 90%. В настоящее время эта цифра снизилась до 86-87%", - подчеркнул Меджнун Мамедов.

Он добавил, что цель - увеличить уровень доходов фермеров, направляя их в более прибыльные отрасли.

"Начавшееся изменение и динамичность в структуре посевов сами по себе являются важным достижением", - заключил глава Минсельхоза.