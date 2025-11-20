Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Глава Минсельхоза: Главная цель - перенаправить фермеров в более прибыльные отрасли

    АПК
    • 20 ноября, 2025
    • 21:44
    Глава Минсельхоза: Главная цель - перенаправить фермеров в более прибыльные отрасли

    Главная цель Министерства сельского хозяйства - оптимизировать структуру посевов в стране и добиться направления азербайджанских фермеров в более прибыльные отрасли.

    Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу Baku TV заявил глава Минсельхоза Меджнун Мамедов.

    По его словам, на фоне происходящих в мире климатических изменений и их негативных последствий развитие, наблюдаемое в аграрном секторе, является большим достижением.

    "Однако я хотел бы отметить позитивные тенденции в сельском хозяйстве. Наше первое достижение связано с инфраструктурой. В настоящее время в стране широко развернуто обновление инфраструктуры, обслуживающей сельское хозяйство, строительство водных каналов", - указал М. Мамедов.

    Министр отметил, что в структуре сельского хозяйства Азербайджана исторически преобладало выращивание культур, создающих наименьшую добавленную стоимость.

    "В нашей текущей стратегии основным приоритетом является поощрение фермеров к выращиванию культур, создающих более высокую добавленную стоимость, и это уже отражается в структуре посевов. Культуры, создающие наименьшую стоимость – зерновые, кормовые и технические культуры – в странах с такой же или меньшей посевной площадью, чем у нас, составляют всего 50-60%. В Азербайджане же этот показатель долгие годы превышал 90%. В настоящее время эта цифра снизилась до 86-87%", - подчеркнул Меджнун Мамедов.

    Он добавил, что цель - увеличить уровень доходов фермеров, направляя их в более прибыльные отрасли.

    "Начавшееся изменение и динамичность в структуре посевов сами по себе являются важным достижением", - заключил глава Минсельхоза.

    Министерство сельского хозяйства Меджнун Мамедов фермеры
    Видео
    Məcnun Məmmədov: "Əsas məqsəd fermerlərin daha gəlirli sahələrə yönləndirilməsidir"

    Последние новости

    22:14

    Axios: США заверили Украину, что ее позиции будут учтены и добавлены в план

    Другие страны
    22:04

    В Бразилии на COP30 произошел пожар

    Другие страны
    22:03

    На заседании донорской группы подписаны соглашения по поддержке Палестины

    Другие страны
    21:59

    Армия Израиля обнаружила в секторе Газа туннель протяженностью 7 км

    Другие страны
    21:44

    Глава Минсельхоза: Главная цель - перенаправить фермеров в более прибыльные отрасли

    АПК
    21:35
    Фото

    Израиль и Азербайджан обсудили партнерство по ряду направлений - ОБНОВЛЕНО

    Бизнес
    21:33
    Фото

    Азербайджанские фехтовальщики взяли золото Исламиады - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    21:09

    WSJ: Рубио обсудит план Вашингтона по Украине с чиновниками ЕС

    Другие страны
    20:56

    Главы МИД стран ЕС обсудили финансирование Украины, санкции и планы по урегулированию

    В регионе
    Лента новостей