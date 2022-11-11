Глава Минфина: Субсидии аграрному сектору будут увеличены

Субсидии сельскохозяйственному сектору в Азербайджане будут увеличены

Субсидии сельскохозяйственному сектору в Азербайджане будут увеличены.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов заявил на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.

"Субсидии сельскохозяйственному сектору будут увеличены, потому что продовольственная безопасность является важным критерием. Мы хотим снизить зависимость страны от импорта продовольствия", - сказал Шарифов.

Министр также прокомментировал постепенное сокращение субсидий регионам из госбюджета, заявив, что это связано с централизованным финансированием ряда местных предприятий.