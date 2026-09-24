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    Глава АПБА: В этом году приняты меры в отношении более 200 тонн зараженной семенной продукции

    АПК
    • 24 сентября, 2026
    • 10:22
    Глава АПБА: В этом году приняты меры в отношении более 200 тонн зараженной семенной продукции

    В этом году в Азербайджане приняты фитосанитарные меры в отношении более 200 тонн семенной продукции, зараженной вредными организмами.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на конференции "Новая эпоха в семеноводстве: местные семена, надежное обеспечение".

    По его словам, развитие местного производства семян, контроль их качества и фитосанитарного состояния имеют важное значение для урожайности и продовольственной безопасности.

    Он отметил, что в 2026 году также приняты меры в отношении более 80 тыс. саженцев, зараженных карантинными вредными организмами.

    "Эти меры направлены на предотвращение распространения вредных организмов и обеспечение оборота здорового посадочного материала. Для выхода отечественной продукции на международные рынки необходимо привести производство, сертификацию, фитосанитарный контроль и лабораторную диагностику в соответствие с международными требованиями", - сказал Тахмазли.

    Гошгар Тахмазли Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА)
    AQTA sədri: "Bu il zərərli orqanizmlə yoluxmuş 200 tondan çox toxumluq məhsulla bağlı tədbir görülüb"
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