Гендиректор ИКАР: Спрос Азербайджана на импорт пшеницы продолжит снижаться

"Азербайджан начал производить больше пшеницы, чем в предыдущие годы, и поэтому спрос на импорт пшеницы продолжит снижаться".

"Азербайджан начал производить больше пшеницы, чем в предыдущие годы, и поэтому спрос на импорт пшеницы продолжит снижаться".

Как сообщает Report, об этом гендиректор "Института конъюнктуры аграрного рынка" (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал на проходящей в Баку XII Международной зерновой торговой конференции Global Grain Outlook 2022.

По его словам, за последние десятилетия в азербайджанском импорте пшеницы произошло очень серьезное оживление:

"С 2020 года Азербайджан импортирует все меньше пшеницы из Казахстана, что, вероятно, также связано с тем, что страна сама производит больше пшеницы. Думаю, спрос Азербайджана на импорт пшеницы продолжит снижаться", - добавил он.

Дмитрий Рылько отметил, что в период высокого спроса на пшеницу в мире и рекордной урожайности в России страна не смогла в полной мере реализовать свой экспортный потенциал: "Одной из основных причин сложившейся ситуации является наличие неформальных санкций или рисков авторитета в отношении российского зерна. Если в сентябре прошлого года мы экспортировали пшеницу в 34 страны, то в сентябре этого года - в 27. Правда, параллельно четыре основных наших импортера, в том числе Саудовская Аравия, Египет, Иран и Турция, резко увеличили свои доли. Тем не менее такая ситуация не столь хороша".