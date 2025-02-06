Фонд развития предпринимательства выделил агропаркам кредиты на 142 млн манатов

Фонд развития предпринимательства выделил по сей день льготные кредиты на 142,4 млн манатов для создания 16 агропарков.

Фонд развития предпринимательства выделил по сей день льготные кредиты на 142,4 млн манатов для создания 16 агропарков.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Сеймур Адыгезалов.

По его словам, 17 агропарков, получивших документ о поощрении инвестиций, получили льготы на сумму 16,5 млн манатов за импорт техники, технологического оборудования и установок.

"В зарегистрированных агропарках обеспечены постоянной работой 3 720 человек, а 4 878 человек привлечены к сезонным работам. На следующем этапе планируется создание более 1 600 дополнительных постоянных рабочих мест. В 2024 году из 42,5 тыс. га земель, вовлеченных в севооборот, 35,7 тыс. га являются орошаемыми территориями, на 26 тыс. га (73%) из которых установлены прогрессивные системы орошения", - сказал он.

Адыгезалов подчеркнул, что в 2024 году в агропарках произведено 34,1 тыс. тонн пшеницы, 25,5 тыс. тонн ячменя, 91,8 тыс. тонн зерновой и силосной кукурузы, 49,7 тыс. тонн сахарной свеклы, 22,4 тыс. тонн хлопка, 17,3 тыс. тонн картофеля, 11,6 тыс. тонн люцерны, 1,1 тыс. тонн сои, 3,5 тыс. тонн овощной продукции и др. Общая стоимость сельскохозяйственной продукции, произведенной в агропарках, составила 150 млн манатов. В 6 агропарках, специализирующихся на животноводстве, произведено 32,4 тыс. тонн молока и 1,3 тыс. тонн мяса.