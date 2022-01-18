Фонд аграрного страхования в прошлом году собрал 11 млн манатов страховых взносов

В 2021 году Фонд аграрного страхования через управляющую организацию – ОАО “Объединенная страховая компания аграрного страхования” - собрал около 11 млн манатов страховых взносов.

В 2021 году Фонд аграрного страхования через управляющую организацию – ОАО “Объединенная страховая компания аграрного страхования” - собрал около 11 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления фонда Фирдовси Агаширинов.

По его словам, в настоящее время в рамках механизма аграрного страхования фермерам и предпринимателям предоставляется 48 страховых продуктов и 29 гарантий по рискам. Запущенный год назад механизм аграрного страхования охватил около 350 тысяч гектаров посевных площадей (19% от общего объема).