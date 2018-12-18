Фермеры получили льготные кредиты по линии Минсельхоза на 210 млн манатов

Баку. 18 декабря REPORT.AZ/ "В этом году по линии Государственной службы управления сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства выданы льготные кредиты на 10 млн манатов 151 фермеру из 41 района".

Как сообщает Report, об этом заявил глава службы Мирза Алиев на пресс-конференции по итогам 2018 года.

По его словам, с 2007 года служба выдала кредиты 22 тыс. фермерам, а сумма кредитов достигла 210 млн манатов.

"Кредитный портфель распределен между 10 банками, 11 небанковскими кредитными организациями и 19 кредитными союзами. Кроме того, служба решила реализовать 20 проектов. 13 из них находятся на стадии реализации, а 7 будут запущены в ближайшее время", - сказал М.Алиев.