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ФАО: В рамках партнерства с Турцией за 10 лет реализованы проекты на $50 млн

ФАО: В рамках партнерства с Турцией за 10 лет реализованы проекты на $50 млн ФАО: В рамках партнерства с Турцией за 10 лет реализованы проекты на $50 млн
АПК
10 июня 2025 г. 15:23
ФАО: В рамках партнерства с Турцией за 10 лет реализованы проекты на $50 млн

За последние 10 лет в рамках Программы партнерства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) с Турцией были реализованы проекты на сумму 50 млн долларов. Инициативы охватывали Турцию, Азербайджан и страны Центральной Азии.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель представителя ФАО в Азербайджане Бариз Мехдиев на II Форуме торгового и инвестиционного сотрудничества тюркских государств в Баку.

"Программа продолжается и сегодня. Проекты разрабатываются с учетом специфики аграрного сектора каждой страны. В Центральной Азии, например, острой проблемой остается дефицит воды. Мы внедряем там эффективные международные практики", - сказал Мехдиев.

Он также подчеркнул важность регионального сотрудничества: "Мы регулярно организуем поездки для обмена опытом. Представители госорганов посещают другие страны, знакомятся с их подходами. Эти практики мы активно распространяем в регионе".

Говоря о сотрудничестве с Азербайджаном, Мехдиев напомнил, что офис ФАО в стране действует с 2015 года, его деятельность охватывает как двусторонние проекты, так и инициативы в рамках региональных и глобальных программ. В сотрудничестве с правительством Азербайджана реализуются проекты в различных направлениях сельского хозяйства, сказал он.

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Версия на английском языке FAO: $50M projects implemented within Türkiye Partnership Program in 10 years
Версия на азербайджанском языке FAO: 10 ildə Türkiyə Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində 50 milyon dollarlılıq layihə icra edilib

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