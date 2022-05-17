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FAO раскрыла основные проблемы, приводящие к потере продовольствия

FAO раскрыла основные проблемы, приводящие к потере продовольствия "Продукты питания теряются на каждом этапе цепочки поставок по разным причинам. Это может быть и из-за отсутствия инфраструктуры, плохой логистики, системы транспортировки, плохого обеспечения безопасности пищевых продуктов, несоблюдения гигиены и неправи
АПК
17 мая 2022 г. 13:13
FAO раскрыла основные проблемы, приводящие к потере продовольствия

"Продукты питания теряются на каждом этапе цепочки поставок по разным причинам. Это может быть и из-за отсутствия инфраструктуры, плохой логистики, системы транспортировки, плохого обеспечения безопасности пищевых продуктов, несоблюдения гигиены и неправильного обращения".

Как сообщает Report, об этом в Баку в рамках Консультационного семинара по разработке стратегической дорожной карты по сокращению потерь и порчи продовольственных продуктов журналистам сказал специалист по программам офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (FAO) в Азербайджане Каан Башаран.

K.Башаран также добавил, что необходимо инвестировать в технологические новинки для улучшения хранения продовольственной продукции.

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Версия на азербайджанском языке FAO qida itkisinə səbəb olan əsas problemləri açıqlayıb

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