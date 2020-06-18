FAO прогнозирует снижение производства мяса в мире на 1,7%

По прогнозам, производство мяса в 2020 году упадет на 1,7% из-за болезней животных, связанных с COVID-19 нарушений в работе рынка и все еще ощущаемых последствий засухи.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO).



Международные цены на мясо с января 2020 года упали на 8,6 %. Резкое падение пришлось на баранину, за которой следуют мясо курицы и свинина. Все из-за воздействия мер, связанных с COVID-19, включая последовавшие за ними перебои в логистике. Резкий спад в глобальном импортном спросе и значительные объемы нераспроданных мясных продуктов оказывают влияние на снижение темпа производства, говорится в докладе.



Также в докладе говорится о производстве и торговле молоком, сахаром и масличными культурами.



По прогнозам, торговля сахаром, как ожидается, вырастет благодаря низким ценам и пополнению запасов рядом традиционных стран-импортеров. Несмотря на нарушения на рынках из-за пандемии COVID-19, производство молока в мире демонстрирует устойчивость, возможен рост в 2020 году на 0,8%. Однако экспорт молочной продукции в мире может сократиться на 4% из-за неустойчивого спроса на импорт.



Последние прогнозы FAO по масличным семенам и продуктам указывают на ужесточение ситуации в области спроса и предложения в мире, вызванное заметным сокращением производства. Согласно предварительным прогнозам на 2020-2021 годы, спрос может по-прежнему превышать предложение, говорится в докладе.