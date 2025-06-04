ФАО: Продовольственная безопасность - глобальная проблема, требующая международного сотрудничества

ФАО: Продовольственная безопасность - глобальная проблема, требующая международного сотрудничества

Продовольственная безопасность является глобальной проблемой, которая требует локальных решений и международного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Насар Хаят на международной конференции в Баку.

Хаят подчеркнул важность Международного дня безопасности пищевых продуктов, которому посвящена данная конференция.

"Этот день напоминает, что продовольственная безопасность - не просто технический вопрос, а вопрос общественного доверия, национального благосостояния, влияющий на здоровье наших граждан, экономическое развитие и устойчивость продовольственных систем", - сказал он.

Представитель ФАО подчеркнул, что организация работает с правительствами, партнерами и учреждениями для создания прочных, инклюзивных и устойчивых систем безопасности пищевых продуктов.

Он добавил, что ФАО гордится партнерством с Азербайджаном: "Министерство сельского хозяйства, Агентство продовольственной безопасности, Азербайджанский институт продовольственной безопасности и университеты являются нашими ключевыми партнерами. Азербайджанские местные учреждения продемонстрировали настоящее лидерство в создании системы продовольственной безопасности, предусматривающей современные риски и имеющей международные связи", - сказал он.