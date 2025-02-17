ФАО: При использовании пестицидов необходимо учитывать здоровье людей

При использовании пестицидов необходимо учитывать их воздействие на здоровье человека.

При использовании пестицидов необходимо учитывать их воздействие на здоровье человека.

Как сообщает Report, об этом заявила специалист по защите растений Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Сюзан Керестеш на тренинге, посвященном устойчивому сельскому хозяйству в Азербайджане.

По ее словам, в борьбе с вредителями широко применяются пестициды, однако необходимо искать более устойчивые методы.

"Во многих странах проведены исследования о том, как остатки пестицидов в продуктах питания, попадая в организм человека, могут провоцировать рак и другие заболевания", - отметил он.

Эксперт подчеркнула необходимость расширения применения системы интегрированной борьбы с вредителями (IPM), которая сочетает научно обоснованные методы контроля. "IPM использует современные данные о жизненных циклах вредителей и их взаимодействии с окружающей средой, позволяя минимизировать ущерб с наименьшими рисками для здоровья людей, имущества и экологии", - пояснил он.

По его словам, такой подход эффективен не только в сельском хозяйстве, но и в быту, садах и на рабочих местах. "IPM включает использование всех доступных методов борьбы, включая целенаправленное применение пестицидов. Производители органических продуктов придерживаются аналогичных принципов, заменяя синтетические химикаты на вещества природного происхождения", - добавила специалист.