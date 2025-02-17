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ФАО: При использовании пестицидов необходимо учитывать здоровье людей

ФАО: При использовании пестицидов необходимо учитывать здоровье людей При использовании пестицидов необходимо учитывать их воздействие на здоровье человека.
АПК
17 февраля 2025 г. 13:26
ФАО: При использовании пестицидов необходимо учитывать здоровье людей

При использовании пестицидов необходимо учитывать их воздействие на здоровье человека.

Как сообщает Report, об этом заявила специалист по защите растений Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Сюзан Керестеш на тренинге, посвященном устойчивому сельскому хозяйству в Азербайджане.

По ее словам, в борьбе с вредителями широко применяются пестициды, однако необходимо искать более устойчивые методы.

"Во многих странах проведены исследования о том, как остатки пестицидов в продуктах питания, попадая в организм человека, могут провоцировать рак и другие заболевания", - отметил он.

Эксперт подчеркнула необходимость расширения применения системы интегрированной борьбы с вредителями (IPM), которая сочетает научно обоснованные методы контроля. "IPM использует современные данные о жизненных циклах вредителей и их взаимодействии с окружающей средой, позволяя минимизировать ущерб с наименьшими рисками для здоровья людей, имущества и экологии", - пояснил он.

По его словам, такой подход эффективен не только в сельском хозяйстве, но и в быту, садах и на рабочих местах. "IPM включает использование всех доступных методов борьбы, включая целенаправленное применение пестицидов. Производители органических продуктов придерживаются аналогичных принципов, заменяя синтетические химикаты на вещества природного происхождения", - добавила специалист.

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Версия на английском языке FAO: Human health must be considered when using pesticides
Версия на азербайджанском языке FAO: Pestisidlərdən istifadə edərkən insan sağlamlığı nəzərə alınmalıdır”

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