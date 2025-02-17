ФАО: При использовании пестицидов необходимо учитывать здоровье людей

При использовании пестицидов необходимо учитывать их воздействие на здоровье человека.
Как сообщает Report, об этом заявила специалист по защите растений Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Сюзан Керестеш на тренинге, посвященном устойчивому сельскому хозяйству в Азербайджане.
По ее словам, в борьбе с вредителями широко применяются пестициды, однако необходимо искать более устойчивые методы.
"Во многих странах проведены исследования о том, как остатки пестицидов в продуктах питания, попадая в организм человека, могут провоцировать рак и другие заболевания", - отметил он.
Эксперт подчеркнула необходимость расширения применения системы интегрированной борьбы с вредителями (IPM), которая сочетает научно обоснованные методы контроля. "IPM использует современные данные о жизненных циклах вредителей и их взаимодействии с окружающей средой, позволяя минимизировать ущерб с наименьшими рисками для здоровья людей, имущества и экологии", - пояснил он.
По его словам, такой подход эффективен не только в сельском хозяйстве, но и в быту, садах и на рабочих местах. "IPM включает использование всех доступных методов борьбы, включая целенаправленное применение пестицидов. Производители органических продуктов придерживаются аналогичных принципов, заменяя синтетические химикаты на вещества природного происхождения", - добавила специалист.