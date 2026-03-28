ФАО предложила Азербайджану разработать пятилетний план развития рыбного хозяйства

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) рекомендует Азербайджану подготовить пятилетний национальный план по развитию аквакультурного сектора, построенный на принципах экосистемного подхода.

Как сообщает Report, об этом говорится в технической заметке ФАО "Перспективы развития аквакультуры и рыбного хозяйства в Азербайджане".

Согласно позиции ФАО, данный план должен охватывать ряд специализированных стратегий, в том числе стратегию развития осетрового хозяйства, нацеленную на совершенствование производственно-сбытовой цепочки и продвижение бренда азербайджанской черной икры и осетровой продукции; стратегию развития форелевого хозяйства, предусматривающую рост продуктивности и сокращение издержек производства до международного уровня; стратегию развития карпового хозяйства, направленную на переход от устоявшихся экстенсивных систем к более интенсивным и водосберегающим технологиям. Кроме того, в план должны быть включены национальная программа воспроизводства, гарантирующая научно обоснованное восстановление популяций осетровых и каспийского лосося, система управления здоровьем аквакультурных животных, призванная выстроить результативную биобезопасность на базе передовых методик ФАО, а также наращивание производства кормов для уменьшения зависимости от импортных кормовых ресурсов для форели и осетра.

ФАО напоминает, что 19 декабря 2024 года вышел Указ Президента "О дополнительных мерах по развитию рыболовства и аквакультуры в Азербайджане", в соответствии с которым функции по управлению аквакультурным и рыболовным секторами были переведены из ведения Министерства экологии и природных ресурсов в компетенцию Министерства сельского хозяйства.

"Структура предложения рыбной продукции в Азербайджане обусловлена как ограничениями промыслового рыболовства, так и нереализованным потенциалом аквакультурной отрасли. Если аквакультура открывает перспективы для существенного наращивания объемов производства, то традиционное рыболовство испытывает давление экологических и ресурсных факторов. Для раскрытия потенциала роста потребуется всеобъемлющая программа реформ, охватывающая модернизацию системы управления и институциональные преобразования, внедрение усовершенствованных производственных технологий, ликвидацию пробелов в законодательной и нормативно-правовой базе, преодоление дефицита технических компетенций и инструментов финансовой поддержки, а также стимулирование невысокого внутреннего потребления рыбы и формирование внутреннего рынка", - указывается в документе.

ФАО акцентирует внимание на том, что именно аквакультура является наиболее перспективным направлением для увеличения внутреннего рыбного производства в Азербайджане. Среди ключевых возможностей выделяются устойчивое управление биоресурсами с упором на восстановление рыбных запасов, прежде всего осетровых, развитие рекреационного рыболовства, поскольку грамотно организованная любительская рыбная ловля способна генерировать ощутимые экономические преимущества благодаря туризму, а также развитие культурного рыболовства, подразумевающее оптимизацию программ зарыбления для увеличения общенационального объема рыбных поставок.

С учетом этого ФАО подготовила дорожную карту, выстроенную вокруг трех тематических направлений: усиление институциональной среды и управления, укрепление производственно-сбытовых цепочек, а также развитие рыночного пространства. В рамках первого направления, по оценке ФАО, необходимо реформирование законодательства, включающее снятие барьеров в сфере использования земельных и водных ресурсов, введение зон приоритетного развития аквакультуры, а также цифровую трансформацию данных, в том числе интеграцию учета рыбоводческих хозяйств в Электронную сельскохозяйственную информационную систему (EKTIS) для получения достоверной статистики.

В рамках второго направления предлагается сформировать пятилетний национальный план развития аквакультурной отрасли.

Третье направление сфокусировано на стимулировании спроса, включая включение рыбной продукции в национальные стратегии здорового питания и развитие холодильной логистики для расширения доступа к качественной продукции, импортозамещение путем инвестирования в передовые технологии, нацеленных на снижение себестоимости отечественной рыбы, а также укрепление экспортного потенциала посредством формирования узнаваемого национального бренда и совершенствования рыночной аналитики для продвижения на международных рынках.