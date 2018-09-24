ФАО: Мы передаем Азербайджану опыт создания устойчивой продовольственной цепочки

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Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ "Мы передаем Азербайджану опыт создания устойчивой продовольственной цепочки и впредь продолжим работы по устойчивому развитию в стране".

Как сообщает Report, об этом глава представительства ФАО в Азербайджане Мелек Чакмак заявила на национальном семинаре, организованном Национальным координационным советом по устойчивому развитию Азербайджана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

"Мы высоко ценим наше сотрудничество с Азербайджаном. ФАО и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве на 2016-2020 годы. В соответствии с документом начнется реализация новых проектов. Мы рассматриваем работу, проделанную правительством Азербайджана в направлении устойчивого развития, в качестве гарантии для наших будущих работ", - сказал он.