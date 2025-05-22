ФАО: Экосистема Азербайджана - одна из самых биологически разнообразных в мире

Азербайджан является частью Кавказского экологического региона, который считается одной из самых богатых в биологическом отношении и одновременно одной из самых находящихся под угрозой экосистем мира.

Азербайджан является частью Кавказского экологического региона, который считается одной из самых богатых в биологическом отношении и одновременно одной из самых находящихся под угрозой экосистем мира.

Как сообщает Report , об этом заявил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Насар Хаят в обращении по случаю международного дня биоразнообразия.

По его словам, Азербайджан, являясь местом выращивания продовольственных культур глобального значения, таких как пшеница, ячмень, картофель и овощи, а также будучи известным своим уникальным экологическим разнообразием, остается одной из самых биоразнообразных стран региона.

"Природа Азербайджана включает различные формы рельефа от высоких гор до равнин, реки, болота, озера и 800-километровое побережья Каспийского моря. Эти разнообразные ландшафты поддерживают ряд микроклиматов и сред обитания, от влажных до сухих субтропических зон и умеренного климата. Эта сложная мозаика экосистем составляет основу богатого природного наследия Азербайджана", - отметил Н.Хаят.

Он также подчеркнул, что биоразнообразие в Азербайджане порой сталкивается с рядом вызовов, вытекающих из различных факторов.

"В настоящее время существует обширная сеть охраняемых территорий, охватывающая примерно 10,3% страны. Эта сеть включает 10 национальных парков, 10 государственных природных заповедников и 24 государственных природных заказника, каждый из которых играет важную роль в защите уникальных видов и экосистем. В рамках сети охраняемых территорий есть две образцовые территории, демонстрирующие как богатство биоразнообразия, так и сложности его сохранения — Ширванский и Гирканский национальные парки.

В Ширванском национальном парке, расположенном на юго-востоке страны, где преобладает полупустынный климат, находится искусственный водоем Гызылгаз. Это озеро играет важную роль в глобальной миграции птиц. Ежегодно эти искусственные болота служат временной остановкой для десятков тысяч мигрирующих птиц. Эти птицы — фламинго, утки, гуси и пеликаны — нуждаются именно в болотах Азербайджана как в месте отдыха и источнике пищи на своих миграционных маршрутах. Это подчеркивает ответственность Азербайджана в глобальной охране птиц. Гирканский национальный парк, расположенный на юге, охраняет древние Гирканские леса, и эта территория незаменима с точки зрения глобального биоразнообразия. Гирканские леса были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году. Парк также включает озеро Ханбулан, которое является важным источником воды, поддерживающим биологическое разнообразие региона. Эти экосистемы защищают исчезающие и эндемичные виды и обеспечивают экосистемные услуги, такие как круговорот воды и регулирование климата.

Несмотря на все эти успехи, охраняемые территории все еще сталкиваются с внешним давлением, ограниченностью институциональных ресурсов и управленческими вызовами. Учитывая это, Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) реализуют проект под названием "Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия: укрепление системы особо охраняемых природных территорий Азербайджана путем совершенствования управления", - отметил он.

Н.Хаят подчеркнул, что целью этого проекта, финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), является повышение эффективности охраняемых территорий и применение ландшафтного подхода для сохранения биоразнообразия.

"Этот интегрированный и многосекторальный подход направлен на устранение причин экологической деградации не только внутри охраняемых территорий, но и в их окрестностях. Проект объединяет партнеров на различных уровнях, поддерживая охрану природы в экосистемах, включая окружающие сообщества и буферные зоны", - говорится в обращении.