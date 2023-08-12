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ФАО: Азербайджан входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров хурмы в мире

ФАО: Азербайджан входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров хурмы в мире Азербайджан замыкает первую тройку крупнейших производителей хурмы в мире с показателем 192,4 тысячи метрических тонн.
АПК
12 августа 2023 г. 18:39
ФАО: Азербайджан входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров хурмы в мире

Азербайджан замыкает первую тройку крупнейших производителей хурмы в мире с показателем 192,4 тысячи метрических тонн.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Согласно информации, основными поставщиками хурмы на мировом рынке являются Китай (3 млн 429,4 тыс. метрических тонн), Южная Корея (200,6 тыс. метрических тонн), Азербайджан (192,4 тыс. метрических тонн), Япония (187,9 тыс. метрических тонн) и Бразилия (170,2 тыс. метрических тонн).

По прогнозу ФАО, рост мирового рынка хурмы в 2023 - 2028 гг. составит 6,16% в год. В конечном итоге ожидается, что объем мирового рынка хурмы вырастет с 0,84 млрд в 2023 году до 1,13 млрд долларов США в 2028 году.

Отметим, что в 2021 году экспорт хурмы в стоимостном выражении увеличился на 12,7% по сравнению с 2018 годом и достиг 620,1 млн долларов США. В этот период Испания, Азербайджан и Узбекистан были ведущими экспортерами хурмы.

В качестве основной причины такого роста экспорта указываются высокие цены на хурму в странах-импортерах и организация производства в ряде стран. В таких странах, как Германия, США и др., где нет производства или его объем крайне низок, существует высокий спрос на хурму.

Основным экспортером хурмы на глобальном рынке продолжает оставаться Китай.

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Версия на азербайджанском языке FAO: "Azərbaycan dünyada xurma istehsalçıları və ixracatçıları sırasında ilk üçlüyə daxildir"

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