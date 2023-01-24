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ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане

ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане Сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) активно внедряет в Азербайджан цифровизацию сельского хозяйства.
АПК
24 января 2023 г. 17:33
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) активно внедряет в Азербайджане цифровизацию сельского хозяйства.

Об этом Report заявил представитель ФАО в Турции Виорель Гуту.

"ФАО сотрудничает с министерством сельского хозяйства в Азербайджане, с министерством экологии, Агентством продовольственной безопасности. У нас есть проекты национального масштаба и есть пилотные проекты. Касательно Азербайджана хотелось бы особенно отметить проект по цифровизации сельского хозяйства. Это входит в нашу глобальную инициативу "digital villages", что означает применение IT решений на уровне сельской местности. Сейчас это есть во многих странах, мы это активно внедряем в Азербайджане",- сказал Гуту, добавив, что ФАО видит огромный потенциал в реализации этой идеи в нашей стране.

Представитель организации отметил, что ФАО является уникальной платформой для передачи передовых знаний и опыта различных стран.

Координатор ФАО привел в пример Турцию, где самый крупный проект связан с переработкой пищевых отходов. "Сейчас полученный там опыт мы реализуем в других странах, в том числе в Азербайджане. Для нас это очень важная тема, мы пытаемся изменить тенденции подхода к этому вопросу. В этой связи ведется активная работа с Азербайджаном. Мы все осуществляем поэтапно: сначала ведутся исследования, разрабатывается стратегия и далее она реализуется",- заявил Виорель Гуту.

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Версия на английском языке FAO actively promotes digitalization of agriculture in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке FAO Azərbaycanda kənd təsərrüfatının rəqəmsallaşdırılmasını fəal şəkildə təşviq edir

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