ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане

Сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) активно внедряет в Азербайджан цифровизацию сельского хозяйства.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) активно внедряет в Азербайджане цифровизацию сельского хозяйства.

Об этом Report заявил представитель ФАО в Турции Виорель Гуту.

"ФАО сотрудничает с министерством сельского хозяйства в Азербайджане, с министерством экологии, Агентством продовольственной безопасности. У нас есть проекты национального масштаба и есть пилотные проекты. Касательно Азербайджана хотелось бы особенно отметить проект по цифровизации сельского хозяйства. Это входит в нашу глобальную инициативу "digital villages", что означает применение IT решений на уровне сельской местности. Сейчас это есть во многих странах, мы это активно внедряем в Азербайджане",- сказал Гуту, добавив, что ФАО видит огромный потенциал в реализации этой идеи в нашей стране.

Представитель организации отметил, что ФАО является уникальной платформой для передачи передовых знаний и опыта различных стран.

Координатор ФАО привел в пример Турцию, где самый крупный проект связан с переработкой пищевых отходов. "Сейчас полученный там опыт мы реализуем в других странах, в том числе в Азербайджане. Для нас это очень важная тема, мы пытаемся изменить тенденции подхода к этому вопросу. В этой связи ведется активная работа с Азербайджаном. Мы все осуществляем поэтапно: сначала ведутся исследования, разрабатывается стратегия и далее она реализуется",- заявил Виорель Гуту.