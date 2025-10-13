ЕС значительно облегчает импорт ряда продукции АПК из Украины

Сегодня Совет ЕС принял решение о снижении или даже полной отмене импортных таможенных пошлин на широкий перечень сельскохозяйственной продукции из Украины, в том числе молочные продукты, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные изделия.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на совет, данное решение нацелено на создание "долгосрочной, предсказуемой и взаимовыгодной торговой структуры в более широком контексте процесса вступления Украины в ЕС".

Это решение - еще одно подтверждение поддержки со стороны ЕС Украины после трех лет неспровоцированной и неоправданной военной агрессии России, указано в сообщении.

"Мы помогаем Украине в военном и финансовом плане, но нам также необходимо содействовать либерализации торговли. И ЕС, и Украина выиграют от отмены таможенных пошлин, что приведет к устойчивой экономической стабильности, прочным торговым отношениям и дальнейшей интеграции Украины с Союзом", - заявил Ларс Лёкке Расмуссен, министр иностранных дел Дании, которая председательствует в ЕС.

В Евросоюзе также отмечают, что доступ украинских товаров будет зависеть от постепенного приведения их в соответствие с европейскими стандартами. При этом доступ на рынок для таких продуктов, как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мед, останется более ограниченным. Полная либерализация будет рассматриваться только для определенных продуктов, таких как молоко и молочные продукты.