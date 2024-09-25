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Экспорт российского продовольствия в Азербайджан к 2030 году может увеличиться до 1 млрд долларов

Экспорт российского продовольствия в Азербайджан к 2030 году может увеличиться до 1 млрд долларов Объем экспорта российского продовольствия в Азербайджан к 2030 году может увеличиться до 1 млрд долларов.
АПК
25 сентября 2024 г. 17:17
Экспорт российского продовольствия в Азербайджан к 2030 году может увеличиться до 1 млрд долларов

Объем экспорта российского продовольствия в Азербайджан к 2030 году может увеличиться до 1 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил руководитель центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий Краснов.

Он заявил, что возможности торговли с Азербайджаном полностью не раскрыты: "Согласно нашим оценкам, объем российского продовольственного экспорта к 2030 году может увеличиться до 1 млрд долларов. Наибольшим потенциалом обладают поставки зерновых и зернобобовых, кондитерских изделий, а также масложировой продукции".

Краснов также отметил, что товарооборот продукции АПК между Азербайджаном и Россией в первом полугодии этого года составил 354 млн долларов, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По его словам, поставки пшеницы за этот период увеличились практически на 3%, до 85,4 млн долларов, сахара - более чем в 10 раз, до 27,2 млн долларов, подсолнечного масла - на 12%, до 25,3 млн долларов.

"В Азербайджан мы поставляем порядка 1,2-1,4 млн тонн зерна в год на 250-300 млн долларов, из которых 90% - это пшеница", - сообщил он.

По его словам, РФ также может увеличить поставки растительных масел.

Говоря об экспорте мясной продукции, Краснов сообщил, что с 2019 года стоимостной показатель поставок в Азербайджан вырос в 2,5 раза, до 15 млн долларов в 2023 году. Основой поставок - 92% - стало мясо птицы.

"РФ также является крупным поставщиком молочной продукции в Азербайджан и демонстрирует ежегодный прирост экспорта, - сказал руководитель центра. - За период 2019-2023 годов поставки увеличились на 50%, до 19 млн долларов. Основу составляют кисломолочные продукты - 44%, сыр - 19% и сухое молоко - 14%".

В числе алкогольных напитков ключевым при поставках в Азербайджан является российская водка. Всего же за пять лет стоимостной объем поставок алкогольной продукции из РФ вырос на 18%, до 4,5 млн долларов.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyadan Azərbaycana ərzaq məhsullarının ixracı 2030-cu ilədək 1 milyard dollara qədər arta bilər

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