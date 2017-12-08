Экспорт лука в Азербайджане достиг рекордного значения

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Экспорт лука в Азербайджане резко возрос в 2017 году и достиг рекордного значения. Об этом сообщает Report со ссылкой на обзор экспортных рынков министерства сельского хозяйства.

Согласно официальной статистике, в январе-августе этого года экспорт лука в 13 раз превысил показатель прошлого года за 12 месяцев и составил 39 058 тонн. Отметим, что 61% общего экспорта лука приходится на Россию. Кроме того, основными экспортируемыми рынками являются Туркменистан, Ирак, Грузия, Украина, Иран и ОАЭ.

Экспорт лука из Азербайджана в контексте текущих мировых рыночных цен, особенно после девальвации, является весьма перспективным. Следует отметить, что в настоящее время на местном рынке 1 тонна лука предлагается за 160 долларов США (0,27 манатов/кг).