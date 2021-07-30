Эксперт: За 10 лет аграрный сектор Азербайджана получил заметное развитие

В 2010-2020-х годах аграрный сектор Азербайджана получил заметное развитие, достигнуты серьезные успехи, особенно в зерноводстве.

В 2010-2020-х годах аграрный сектор Азербайджана получил заметное развитие, достигнуты серьезные успехи, особенно в зерноводстве.

Об этом Report заявил доцент Азербайджанского государственного экономического университета Гадир Байрамлы.

"Годовой объем производства зерна в стране достиг 3,5 млн тонн, из них 1,7 млн тонн пришлось на пшеницу. Это очень большой потенциал", - отметил он.

"Проблема в том, что большая часть пшеницы, которую с трудом выращивают наши фермеры, используется в качестве корма для животных, в производстве местной муки ее доля невелика. Необходимое зерно мы импортируем из России, Казахстана, Украины. Хотя у нас есть потенциал для обеспечения страны отечественным зерном. Необходимо работать в этом направлении. Особенно негативно повлияло на эту сферу разрушение существующих в регионах мельничных сетей. Потому что местная пшеница в Азербайджане - твердая, а импортная - мягкая", - добавил эксперт.

Кроме того, по словам Байрамлы, в последние годы в хлопководстве также произошло серьезное развитие: "За последние 5-6 лет мы видим значительный рост. В целом же сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей в ненефтяном секторе Азербайджана и имеет большой потенциал. Оценка этого потенциала является важным вопросом".

Он также подчеркнул, что на повестке дня стоит привлечение освобожденных земель Карабаха в аграрный сектор: "Это означает как увеличение производства сельскохозяйственной продукции, так и обеспечение занятости людей, которые будут жить на этих территориях".