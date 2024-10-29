Эксперт: В Азербайджане на органические приходится менее 1% используемых фермерами удобрений

В Азербайджане на органические приходится менее 1% всех используемых фермерами удобрений.

В Азербайджане на органические приходится менее 1% всех используемых фермерами удобрений.

Об этом Report сказал международный эксперт в области инновационных сельскохозяйственных технологий, доктор философии по экономическим наукам Халиг Мамедов.

По его словам, для эффективного использования земли важно обогащать ее органическими удобрениями, которые повышают качество почвы и обеспечивают длительную продуктивность:

"С помощью органических удобрений можно предотвратить изнашивание почв, процессы эрозии и засоления, поэтому важно организовать производство органических удобрений в стране промышленным способом. В Азербайджане имеется достаточная база сырья, что создает широкие возможности для внутреннего производства и может способствовать повышению продуктивности до 50%".

Х.Мамедов также выразил недовольство низким уровнем проведения лабораторных анализов, что мешает грамотному использованию удобрений фермерами: "В результате почва перегружается химическими соединениями. Например, в Гянджа-Газахском экономическом районе почва перенасыщена калием, поэтому растения не могут усваивать этот элемент, но фермеры каждый год вносят в почву удобрения, содержащие смесь азота, фосфора и калия. Аналогичная ситуация наблюдается и с фосфорными удобрениями, которые фермеры вносят в богатые фосфором почвы".

Подобная ситуация мешает нормальному росту растений и препятствует развитию сельского хозяйства в целом, добавил он.