Эксперт: Продуктивность семян местных фруктов и овощей в Азербайджане очень низкая

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Продуктивность семян местных фруктов и овощей, созданных Научно-исследовательским институтом овощеводства министерства сельского хозяйства Азербайджана, находится на очень низком уровне. Как сообщает Report, об этом заявила менеджер проекта по развитию сельской местности представительства британской неправительственной организации "Oxfam" в Азербайджане Рамиля Асланова.

"В результате исследований выяснилось, что овощи в Азербайджане очень дорогие. Причиной этого является высокая стоимость средств производства. 80% овощных семян в Азербайджане экспортируется и в развитии овощного семеноводства возник большой вакуум", - заявила Р.Асланова.

Она отметила, что в рамках проекта по развитию сельской местности с целью развития местного овощного семеноводства в качестве пилотного проекта приблизительно 650 фермерам была дана информация по посевным аппаратам и новым семенам.

Р.Асланова также добавила, что за летние месяцы прошлого года привезенные из Турции в Азербайджан семена пяти новых видов клубники были посеяны на посевных площадях: "Мы думаем, что результаты будут удачными".