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    Двух журналистов арестовали в Турции из-за отсутствия аккредитации

    Полицейские задержали Джейка Ханрахана и Филиппа Пендлбери в провинции Диярбакыр, где они снимали документальный фильм

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Полиция Турции задержала двух журналистов издания Vice News за работу на юго-востоке страны без государственной аккредитации. Как сообщает Report, об этом передает Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Полицейские задержали Джейка Ханрахана и Филиппа Пендлбери в провинции Диярбакыр, где они снимали документальный фильм о противостоянии турецких силовиков и курдских боевиков.

    Источники утверждают, что два британца и переводчик с турецкого поддерживали тесный контакт с боевиками Рабочей партии Курдистана.

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