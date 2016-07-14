​Двое курсантов Военного института обвиняются в совершении кражи

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Двое курсантов Военного института имени Вазгена Саркисяна, Гагик Погосян и Арутюн Арутюнян, обвиняются в совершении кражи.

Как сообщает Report со ссылкой армянские, согласно обвинительному заключению, около 3 часов в ночь на 23 апреля курсанты проникли на территорию компании «Спитак тнак»,

Грабители попытались похитить часть кабеля от сварочного аппарата, однако были пойманы с поличным.

Гагику Погосяну и Арутюну Арутюняну предъявлены обвинения. Они находятся под надзором руководства института.

Уголовное дело находится в производстве одного из судов Еревана.