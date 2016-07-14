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    ​Двое курсантов Военного института обвиняются в совершении кражи

    Уголовное дело находится в производстве одного из судов Ереван

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Двое курсантов Военного института имени Вазгена Саркисяна, Гагик Погосян и Арутюн Арутюнян, обвиняются в совершении кражи.

    Как сообщает Report со ссылкой армянские, согласно обвинительному заключению, около 3 часов в ночь на 23 апреля курсанты проникли на территорию компании «Спитак тнак», 

    Грабители попытались похитить часть кабеля от сварочного аппарата, однако были пойманы с поличным.

    Гагику Погосяну и Арутюну Арутюняну предъявлены обвинения. Они находятся под надзором руководства института.

    Уголовное дело находится в производстве одного из судов Еревана. 

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