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    Два предприятия корпорации Akkord объединились

    Бетонный завод компании присоединился к цементному заводу

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Два предприятия, принадлежащие ОАО "Промышленно-строительная инвестиционная корпорация Akkord".

    Об этом сообщили Report в министерстве налогов.

    По информации, ООО Akkord Beton присоединилось к ООО "Казахский цементный завод".

    Напомним, что Промышленно-строительная инвестиционная корпорация Akkord основана в 2006 году. Уставный капитал компании равен 74,113 млн  манатов. Эта сумма сложилась из 4,235 млн акций номиналом 17,5 маната. Акционерами являются ООО VIP Estate (51%) и Дарья Муселлим оглу Велиев. 

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