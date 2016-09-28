Два предприятия корпорации Akkord объединились

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Два предприятия, принадлежащие ОАО "Промышленно-строительная инвестиционная корпорация Akkord".

Об этом сообщили Report в министерстве налогов.

По информации, ООО Akkord Beton присоединилось к ООО "Казахский цементный завод".

Напомним, что Промышленно-строительная инвестиционная корпорация Akkord основана в 2006 году. Уставный капитал компании равен 74,113 млн манатов. Эта сумма сложилась из 4,235 млн акций номиналом 17,5 маната. Акционерами являются ООО VIP Estate (51%) и Дарья Муселлим оглу Велиев.