Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежедневно расти на 4% до 2031 года

По прогнозам Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства, в 2023-2030 гг. среднегодовой темп роста в аграрном секторе Азербайджана составит 4% с учетом активного развития плодоводства, животноводства, выращивания зерновых, технически

По прогнозам Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства, в 2023-2030 гг. среднегодовой темп роста в аграрном секторе Азербайджана составит 4% с учетом активного развития плодоводства, животноводства, выращивания зерновых, технических растений.

Об этом Report сказал директор Центра Фирдовси Фикретзаде.

Фикратзаде считает, что темпы роста будут сохранены на уровне 4% благодаря мерам государственной поддержки: "Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другие международные организации прогнозируют рост сельскохозяйственного сектора в мире на уровне порядка 1-2%"

По словам директора Центра аграрных исследований, рост аграрного сектора в Азербайджане связан с интенсивным плодоводством: "В Азербайджане есть несколько направлений в интенсивном плодоводстве. Выращивание вишни, черешни, сливы, абрикоса, персика являются новым коммерческим направлением в сельском хозяйстве, это тенденция последних лет. В 2022 году было экспортировано более 60 тыс. тонн косточковых плодов, что является историческим рекордом. Вторая область сельского хозяйства, в которой мы ожидаем роста - это фундук и миндаль. Выращивание фундука является традиционным направлением в Азербайджане, производство миндаля, по нашим ожиданиям, также будет расти.Азербайджан импортирует 40 тыс. - 50 тыс. тонн цитрусовых в год, но впервые в истории страны в 2022 году мы экспортировали 4 500 тонн цитрусовых, поэтому мы прогнозируем рост и в этой области".