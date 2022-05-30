Дмитрий Патрушев: Азербайджан остается основным импортером российского зерна

Основными импортерами российского зерна остаются Турция, Египет, Саудовская Аравия и Азербайджан.

Основными импортерами российского зерна остаются Турция, Египет, Саудовская Аравия и Азербайджан.

Как передает Report, об этом на Всероссийском зерновом форуме сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.



Как сказал министр, в текущем сезоне, Россия экспортировала 35 млн тонн зерна, из которых на поставки пшеницы пришлось 28,5 млн тонн.



До конца сезона, по словам министра, экспорт зерна должен превысить 37 млн тонн.



«В предстоящем сезоне, мы внешнеторговый потенциал оцениваем по зерновым в 50 млн тонн. Сегодня ситуация в мире диктует нам новые вызовы и соответственно всем государствам, с учетом этого, необходимо принимать оперативные решения», - сказал он.



Д.Патрушев сообщил, что ведомство отмечает увеличение мирового спроса на базовые продовольственные товары и в первую очередь на зерновые.



«Кроме того продовольственная организация и сельскохозяйственная организация ООН предупреждает об актуальности проблем мирового голода. Я подчеркну, что для повышения мировой продовольственной безопасности, Россия готова обеспечивать наших зарубежных партнеров качественной продукцией. Но разумеется в текущей ситуации это во-многом будет зависеть от возможностей логистики, и как вы все прекрасно знаете, сложности здесь есть, и это ни для кого не является секретом», - сказал он.



По словам министра, из-за действий отдельных международных логистических компаний доставка российского продовольствия, включая зерно, до потребителей «серьёзно ограничена».