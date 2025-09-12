Депутат: Необходимо усилить контроль за кустарным производством

Одной из основных причин случаев отравлений в Азербайджане является отсутствие контроля за продукцией, производимой кустарным способом.

Как сообщает Report, депутат Таир Рзаев заявил об этом на заседании Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

По его словам, большая часть такой продукции подпольно поставляется в рестораны и кафе: "Главная проблема в том, что за ними не осуществляется контроль. Эти продукты должны обязательно проходить проверку, а затем поступать в заведения".