Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Депутат: Отсутствие у фермеров прямого доступа к рынку - главная причина высоких цен на мясо

    АПК
    • 12 сентября, 2025
    • 13:27
    Депутат: Отсутствие у фермеров прямого доступа к рынку - главная причина высоких цен на мясо

    Депутат Милли Меджлиса Тахир Рзаев назвал отсутствие у фермеров прямого доступа к рынку главной причиной роста цен на мясо в стране.

    Как Report сообщает, об этом парламентарий заявил на заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса.

    По словам депутата, цены на мясо в Азербайджане достигли критически высокого уровня. "Одна из главных причин заключается в том, что владельцы скота зачастую не имеют прямого доступа к рынку и не могут реализовывать свою продукцию напрямую потребителям. Муниципалитеты должны создать специализированные торговые точки, чтобы производители могли продавать свою продукцию напрямую", - подчеркнул депутат.

    Рзаев убежден, что каждый муниципалитет в рамках действующего законодательства способен организовать на своей территории сеть мясных киосков. "Это принесет двойную выгоду", - подытожил он.

    мясо рост цен Милли Меджлис
    Deputat ət qiymətlərinin yüksək olmasının səbəbini açıqlayıb

    Последние новости

    14:14

    СМИ: В РФ на Волге опрокинулся катер с шестью пассажирами, погибли трое

    Происшествия
    14:14

    Ракетный удар России под Сумами унес 2 жизни, 5 человек ранены - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    14:10

    В Азербайджане зафиксировано снижение уровня воды в ряде озер

    Инфраструктура
    14:07

    Глава МИД Великобритании прибыла в Киев

    Другие страны
    14:01

    Азербайджан увеличил производство дизтоплива на 4%

    Энергетика
    13:59

    На берегу реки Араз появятся новые гидропосты

    Инфраструктура
    13:58

    В Бишкеке прошло заседание секретарей Советов безопасности стран ОТГ

    Внешняя политика
    13:55

    Объявлен объем производства метанола в Азербайджане за 8 месяцев

    Энергетика
    13:52

    "Карабах" – "Копенгаген": объявлены цены на билеты для датских болельщиков

    Футбол
    Лента новостей