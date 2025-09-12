Депутат: Отсутствие у фермеров прямого доступа к рынку - главная причина высоких цен на мясо

Депутат Милли Меджлиса Тахир Рзаев назвал отсутствие у фермеров прямого доступа к рынку главной причиной роста цен на мясо в стране.

Как Report сообщает, об этом парламентарий заявил на заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса.

По словам депутата, цены на мясо в Азербайджане достигли критически высокого уровня. "Одна из главных причин заключается в том, что владельцы скота зачастую не имеют прямого доступа к рынку и не могут реализовывать свою продукцию напрямую потребителям. Муниципалитеты должны создать специализированные торговые точки, чтобы производители могли продавать свою продукцию напрямую", - подчеркнул депутат.

Рзаев убежден, что каждый муниципалитет в рамках действующего законодательства способен организовать на своей территории сеть мясных киосков. "Это принесет двойную выгоду", - подытожил он.